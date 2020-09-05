Анастасия Голд рассказала об их переезде на шоу «Спаси свою любовь».

Недавно в дом «Спаси свою любовь» переехали несколько пар из ДОМа-2. Многие ребята обрадовались новому статусу и соседству с семейными парами.

«Я всегда мечтала быть тут. Мне всегда нравился ССЛ, потому что здесь проверенные пары, которые могут дать дельный совет. Здесь у нас появилось больше свободного времени. Но самое главное, что нет такого круговорота людей», – пояснила Настя Голд.

Однако вскоре проект «Спаси свою любовь» потерпит изменения. Какие? Узнаешь скоров эфире!