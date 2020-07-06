Анастасия Голд поссорилась с Ильёй Яббаровым из-за его экс-девушки Маргариты Ларченко.

ГОЛД О РЕВНОСТИ К ЛАРЧЕНКО: «МЕНЯ НЕ ИНТЕРЕСУЮТ ЕГО БЫВШИЕ»

Маргарита Ларченко то и дело цепляет на своей странице в социальных сетях Яббарова и Голд. Несколько скринов с колкими замечаниями экс-участницы попались под горячую руку Насте.

«Меня не интересуют абсолютно его бывшие, это меня не беспокоит. Мне выдернули два зуба мудрости в этот день, у меня поднялась температура, мне было очень плохо, и в этот момент я просто не почувствовала никакой поддержки от своего мужчины. Со всех сторон мне начали писать какую-то ерунду, какие-то скрины. Я просто ему показала: «Посмотри, что за фигня? Что за ерунда?». Наверное, на этом фоне отреагировала как-то не очень приятно, мне не понравилось, как мне ответили», – пояснила Настя.

Не знаем, какую цель преследовала Ларченко, но ребята уже несколько дней находятся в ссоре.