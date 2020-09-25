Анастасия Голд призналась, что устала от постоянного присутствия Алены Савкиной в их с Ильей Яббаровым жизни.

Куда пропала Настя Голд? Невестой не сбежала, но исчезла, будучи женой. Настя Голд прервала молчание, обвинив в семейных скандалах Алену Рапунцель.

«Меня задолбало, что Алена к нам постоянно лезет. Я всё время молчала и ничью сторону не принимала. Было уважение к ней! Но, увы, у неё уважения ко мне не оказалось. Пришла за два дня до свадьбы и устроила драку! Пришла сразу после свадьбы, и опять драка! Она первая каждый раз кидается. Нужно научиться словесно вывозить любой конфликт, тем более с чужим мужиком. Сидели мои родственники все, а она даже не посмотрела, что в них могло попасть то, что она кидала. Где её хорошее отношение ко мне???» – написала Настя.

Что произошло на самом деле, смотрите завтра весь день в эфире «Бородина против Бузовой» и ДОМ-2.