Анастасия Голд прокомментировала их с Ильей Яббаровым вылет из свадебного конкурса.

Наверное все же хочу с вами поговорить и рассказать о конкурсе «свадьба на миллион»

Да, мы прям перед финалом вышли из конкурса , конечно не по собственной воле … у нас было огромное желание победить так как мы, одни из тех… кто действительно пришёл к решению пожениться осознано, обидно ??? Спросите вы! Да! Обидно ! И часто вставал вопрос, как же голосует коллектив …. да не справедливо он голосует и это факт ! Много сильных конкурентов слили в самом начале конкурса!

Многие голосовали по симпатиям и по дружбе , даже не слушая аргументы и истории их отношений, вот если бы изначально было бы зрительское голосование… я уверена что вы нас бы поддержали ❤ как бы многие зрители не любили нас, все равно вы видите что мы достойная пара, которая проделала огромную работу над отношениями и отдали бы свой голос за нас ❤ мы с Ильей ни разу не ходили и не подговаривали ребят голосовать за нас, мы хотели честно проходить из этапа в этап . Но как показала практика, честность никому не интересна 😉

Наверное многим все равно что мы боролись не за сам миллион а конкретно за свадьбу ! мы уже не претендуем на выигрыш, желаю победу взять Ани с Валерой 🙏🏼 я с самого начала говорила, что если не мы, то они должны сыграть пышную свадьбу 🙏🏼 у нас в любом случае будет красивая роспись, своими силами ❤ главное что мы есть друг у друга.

И да ребят… я прошу тех кто хотел отдать свои голоса за нас , проголосуйте пожалуйста за @anna_levchenko_official_ @blumenkranz89 ❤ голосование проходит на Rutube.list спасибо всем кто поддержит 💕