Скандальная пара Яббарова и Голд, продолжая бесконечную череду ссор и расставаний, судя по всему, уверенно подходит к закономерному итогу. Поклонники Дома-2 прекрасно помнят, что еще недавно ребята посещали ЗАГС, намереваясь официально связать себя узами брака. Однако один из недавних анонсов явно намекает, что Илья и Анастасия опять серьезно разругались.



Несмотря на отсутствие веских поводов для ссоры, поклонникам проекта уже ясно, что в этот раз ребята настроены в крайней степени категорично и оба заявляют о полном разрыве отношений. Помимо этого, Голд требует, чтобы Яббаров незамедлительно покинул их общую комнату. Обиженная девушка уверена, что имеет право занимать отдельную жилплощать после всех лишений, которые ей довелось вынести по вине Яббарова.



Также девушка не преминула пожаловаться на поведение Ильи и его матери Людмиле Михайловне. Женщина попыталась успокоить сына и его потенциальную супругу и не пороть горячку, однако все ее попытки оказались тщетны и разбивались о твердое нежелание Анастасии терпеть унижения и издевательства со стороны Ильи Яббарова.