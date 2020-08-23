Анастасия Голд не видит ничего плохого в коррекции своей внешности с помощью пластики и косметологии.

Так мило когда мне пишут что я под кого-то кошу (копирую) ребята, ну мне правда смешно! Я люблю себя такой, какая я есть, естественно как и у любой другой девушки, у меня есть моменты, где мне хочется скорректировать какие либо недостатки ))) в нашем современном мире это уже давно не нонсенс 😉 каждая с помощью косметологии или пластической хирургии, может получить желаемый результат! И я считаю это нормой! Это вовсе не значит что я хочу быть похожа на кого-то , это значит, что я ухаживаю за собой и привожу себя в порядок 😉 а ваши додумки реально оставляйте при себе, так умнее выглядите ❤ всем отличного настроения 😘