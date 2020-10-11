Анастасия Голд поведала, что они с Ильей Яббаровым планируют купить квартиру в Московской области.

Анастасия Голд и Илья Яббаров недавно сыграли свадьбу. Супруги явно демонстрируют желание вместе развиваться и строить счастливое и благополучное будущее для себя и наследников, которые со временем появятся у пары.

Настя Голд рассказала, что дом в Саратове, строительством которого они с Ильёй занимаются вместе, не будет единственным жильём. Девушка призналась, что их молодая семья сейчас поглощена заботами, связанными с покупкой квартиры.

«В пятницу мы с Ильёй едем в Саратов на несколько дней по вопросам возведения нашего дома, — поделилась Анастасия Голд в беседе. — А ещё мы хотим взять ипотеку и купить квартиру в Московской области. Пока мы не уходим с проекта, об этом даже речи пока не идёт. Но почву на будущее, считаем, уже надо готовить».