Анастасия Голд опровергает информацию о том, что они с Ильёй Яббаровым отменили свадьбу.

Не знаю откуда пошли слухи … о том что « свадьбу отменили»

но они ходят по просторам интернета 😉

Так вот, повторюсь … это все слухи! причём очень глупые, у нас даже в мыслях такого не было, ни секунды!

Мы очень ждём наше событие, переживаем, готовимся…

Да, очень долго были в неведении как будем праздновать, или вовсе просто распишемся и улетим отдыхать …

Голова шла кругом от непонимания что и как будет проходить, и только сейчас все стало на круги своя, СВАДЬБУ МЫ ОТМЕЧАЕМ ТОРЖЕСТВЕННО, В КРУГУ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ ❤ чему мы с любимым безумно рады 🙏🏼 осталось совсем чуть-чуть и мы официально станем мужем и женой 👩‍❤‍👨 хотя я уже давно считаю нас семьей.