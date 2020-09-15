Анастасия Голд уверяет хейтеров в том, что она уже давно избавила Илью Яббарова от клейма неудачника.

Да мои дорогие, мы женимся по любви ❤ да!!! не по залету, да!!! мы не выиграли свадьбу на миллион , да!!! не по принуждению, да!!! не от безысходности! А именно по любви! Осознанно! Пройдя такой большой путь, мы пришли к логическому завершению серьезных отношений, которые перерастают в семью ❤ и пожалуйста… не надо меня жалеть, мне ваша жалость даром не нужна , счастливых девушек не жалеют ! Да ребята я счастлива , я люблю и я любима! Вам сложно в это поверить потому что вы однажды повесили ярлыки на Илью и тяжело признать что эти ярлыки я с него давно сорвала! И показала какой он на самом деле замечательный мужчина, который ответственно относится к своей второй половинке , который берет ответственность за наше будущее ! Который умеет радовать , умеет удивлять и превозносить свою любимую! Многое зависит от девушки! Забудьте Илью таким , каким он был до меня, его там уже нет! Да, это было не сразу , была проделана огромная работа с обеих сторон, но у нас все получилось и буквально через несколько дней мы станем мужей и женой , чему мы рады! И мы очень рады что в этот важный день рядом будут родные и близкие ❤ @yabbarov_official