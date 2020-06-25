Анастасия Голд рассказала о своем опыте прохождения полиграфа.

Голд и Яббаров первыми прошли проверку на полиграфе в борьбе за миллион на свадьбу. Своими эмоциями после этапа Настя поделилась с нами.

«Для меня всё это было впервые. Я не переживала, мне было очень интересно даже проверить саму себя. Очень хотелось пройти дальше, но настраивали себя на любой исход. Мы очень счастливы, что прошли, и хотим сыграть шикарную свадьбу», – рассказала Настя.

Конкурс только начался, а деньги парочки уже делят. От Блюменкранца поступило предложение поделить миллион между их парами.

«Мы обговаривали это изначально. Так у нас будет больше шансов выиграть. Они наши друзья, будет не одна свадьба шикарная, а сразу две», – резюмировала Голд.