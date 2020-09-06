На страничке Ольги Солнце появились кадры, на которых запечатлена Анастасия Дашко. Бывшие участницы телепроекта «Дом-2» прогулялись по столице и ответили на некоторые вопросы подписчиков. Многие поклонники не смогли не увидеть округлившийся животик Насти, поэтому заподозрили девушку в беременности.



Сама Дашко не зарегистрирована в социальных сетях и практически никогда не выходит на связь, не рассказывает о подробностях своей личной жизни. Именно поэтому появление Насти в инстаграме Ольги Солнце произвело настоящий фурор. Девушки были в хорошем настроении, на Анастасии было красное платье в белый горошек, довольно свободное в области живота. Многие уверены, что Дашко ждёт ребёнка, хотя никакой информации от самой девушки не поступало.



На вопрос Ольги, как сложилась личная жизнь Дашко, Анастасия ответила, что очень хорошо. Настя рассказала, что она счастлива в браке и сейчас воспитывает двоих детей, двоих сыновей. Кроме этого, Дашко подтвердила информацию, что сейчас она проживает в Екатеринбурге, а в Москву приезжает лишь изредка.