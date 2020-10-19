Новенькая участница телестройки Анастасия Балтер, которая успела переругаться и даже подраться со многими девочками из женской спальни, оказывается, довольно несчастный человек, привыкший к предательству, изменам и плохому отношению от любимого.



В ночном эфире проекта от 18 октября 2020 года она решила рассказать Ирине Пингвиновой о своей нелегкой доле. Ещё Максим Моргенштерн упоминал, что девушка из неблагополучного района Уфы, где обитает одно «быдло». По словам Балтер, в городе она встречалась с очень крутым боксером, с которым у них были странные отношения. Молодые люди расставались и снова мирились, любимый ей постоянно изменял, приглашал других девушек в кино, мило общался с ними по телефону, издевался над Настей, но она продолжала его прощать.



Балтер рассказала, что давно уже привыкла решать проблемы с помощью драк, по-другому она пока не умеет. Несмотря на это, Настя очень хочет задержаться на проекте, поэтому готова меняться.