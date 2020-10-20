Выяснилось, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Мария Бондарь подаёт в суд на Анастасию Балтер. После того, как на поляне произошла серьезная потасовка среди девочек, Маша пострадала от рук боксерши Насти. Удары пришлись по голове Маши, но в эфире этого показано не было. Оказывается, у девушки было выявлено сотрясение мозга лишь после её ухода с проекта, потому что после потери сознания её доставили в больницу, где и диагностировали травму.



Мария рассказала подписчикам, что с телестройки её попросили тихо уйти. Девушка понимает, что вряд ли заявление в полицию сможет что-то исправить, но она очень надеется наказать свою обидчицу.



Кстати, «Дом-2» покинула ещё и Анна Мадан. Пока что эту информацию можно отнести к категории слухов, но в сторис участницы показаны кадры, по которым понятно, что она улетает в другую страну. В отпуск Ане пока что рано отправляться, ведь на проекте она ещё не находилась и трех месяцев. Очевидно, что руководство шоу избавляется от одних участниц, стараясь дать дорогу другим.