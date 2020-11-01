Анастасия Балтер считает, что на проекте должно быть как можно больше таких участников, как Илья Яббаров.

Балтер объявила войну… С кем конфликтует участница?⁣

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Настя Балтер продолжает воевать с участниками. Главная мишень для девушки сейчас — Федор Стрелков и Анита Кобелева.⁣

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«Пришло их время. У них идеальные отношения, а значит, здесь им больше делать нечего», — заявила участница.⁣

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Почему же Настя пришла на ДОМ-2 не любовь строить и вести бои?⁣

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«Я пришла с двумя посылами: построить любовь и очистить проект от тухлых людей. Я смотрю ДОМ-2 с 12-ти лет, я его фанатка. Поэтому хочу, чтобы здесь были только яркие личности».⁣

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На ДОМе-2, считает Балтер, должны быть исключительно похожие на Яббарова люди.⁣

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«Илья — мой кумир. Это самый главный человек за всю историю проекта. Ну и Настя Голд — как девушка, а Илья — как герой», — пояснила участница.⁣

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А ты согласен с Балтер?⁣