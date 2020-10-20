Бывшая участница Дома-2 Анастасия Балинская пообещала своим поклонникам, что скоро она расскажет им, где пропадала.

💣РАЗЫСКИВАЕТСЯ💣

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Многие из вас потеряли меня, каюсь , у меня не было никакого желания вести свой Instagram 😵

Но я прихожу в себя , у меня снова появляться силы творить , быть вам полезной и просто чем-то вас радовать(подробнее об этом позже ) 💣💣💣

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У меня были очень не простые эти пол года, молчала , потому что я не умею рассказывать о своих проблемах другим людям , даже очень близким для меня . Вот такая вот я🤷🏼‍♀

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Хочу сказать Вам спасибо , что вы со мной , несмотря ни на что ♥

Мои преданные ♥

Я вас не подведу 🔥🔥🔥

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И в честь моего возвращения , предлагаю с вами пообщаться 🙈

Я позвоню каждому , кто поставит лайк и напишет коммент под этим фото 🔥

У вас будет возможность спросить у меня совета или просто познакомится лично 😘😘😘

Устроим сегодня вечер болтушек и приятностей . Погнали ♥