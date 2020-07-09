Анастасия Балинская высказалась о воссоединении Руслана Мацьолека и Виктории Цатурян.

Руслан Мацьолек снова вернулся к бывшей жене, расставшись с Настей Ивановой. Балинская считает, что такой исход был более чем предсказуем.

«Я говорила Вике, что самый максимум – это три месяца, и он сбежит от Насти. Не удержишь мужика лизанием ног, восхищением его писюном и молитвами или приворотами от тёти. Такого, как Руслан, не удержала, даже такого, как Леха, не удержала. Вика с Русланом очень гармоничная пара и очень друг другу подходят. Надеюсь, что у ребят всё будет хорошо», – написала экс-участница.

А ты как считаешь, какая пара гармоничнее: Руслан и Вика или Руслан и Настя?