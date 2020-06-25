Экс-участница Анастасия Балинская рассказала, что отказалась от мужчин.

Экс-участница телепроекта ДОМ-2 утверждает, что готова прожить всю свою жизнь без мужчины. Поправочка – без постоянного.

«Не думаю, что мне вообще нужен мужчина в моей жизни. Ребёнок – да, мужчина – нет. Быть самодостаточной личностью и хорошей мамой – вот что я хочу от жизни. А мужчин нет таких идеальных, умеющих любить и верных, как я. Любовник может быть, а в остальном справлюсь сама. В какой-то степени неосознанно я повторяю судьбу моей мамы», – написала Балинская в своём блоге.

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