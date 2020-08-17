Анастасия Балинская поведала о новом кавалере, который уже сделал ей предложение руки и сердца.
Не могу с вами не поделиться одной новостью🙈
Думаю каждый из вас заметил, что личную жизнь я не выставляю в последнее время на показ и считаю правильным, знакомить уже вас только с тем мужчиной, с которым я буду видеть своё будущее 🙏
Недавно в моей жизни появился настоящий мужчина, да такой, о котором думаю мечтает каждая женщина. Мужчина,который не говорит ,а делает!
Мужчина,который решает любую мою проблему!
Мужчина,который чувствует все что мне нужно и успею я только подумать о чём-то ,он уже это исполнил😂
Мужчина,который не сидит в социальных сетях и хочет семьи!
И сегодня, он позвал меня замуж 🙈
К такому повороту событий я точно была не готова, ведь между нами даже ещё ничего
не было 🙈🤷🏼♀
Конечно кольцо 💍 я не приняла даже, ведь это уже дало какую-то надежду, но я обещала ему хорошенько подумать 🙈
Проблема в том,что я как ёжик боюсь снова поверить мужчине, во всем ищу подвох и не могу поверить в то,что такой хороший и внимательный мужчина впринципе существует 😂
Да и в мои планы в ближайший год не входили отношения ,не говоря уже о замужестве 🙈💍
Мне нужен ваш совет 🙏
А может рискнуть ,ведь кто не рискует ,тот не пьёт шампанского?
По вашему опыту или опыту ваших друзей ,получаются ли браки успешными ,если они заключаются на таких ранних стадиях знакомства ?
И правдива ли фраза ,главное чтобы тебя любили а ты влюбишься в отношение к себе?