Анастасия Балинская поведала о новом кавалере, который уже сделал ей предложение руки и сердца.

Не могу с вами не поделиться одной новостью🙈

Думаю каждый из вас заметил, что личную жизнь я не выставляю в последнее время на показ и считаю правильным, знакомить уже вас только с тем мужчиной, с которым я буду видеть своё будущее 🙏

Недавно в моей жизни появился настоящий мужчина, да такой, о котором думаю мечтает каждая женщина. Мужчина,который не говорит ,а делает!

Мужчина,который решает любую мою проблему!

Мужчина,который чувствует все что мне нужно и успею я только подумать о чём-то ,он уже это исполнил😂

Мужчина,который не сидит в социальных сетях и хочет семьи!

И сегодня, он позвал меня замуж 🙈

К такому повороту событий я точно была не готова, ведь между нами даже ещё ничего

не было 🙈🤷🏼‍♀

Конечно кольцо 💍 я не приняла даже, ведь это уже дало какую-то надежду, но я обещала ему хорошенько подумать 🙈

Проблема в том,что я как ёжик боюсь снова поверить мужчине, во всем ищу подвох и не могу поверить в то,что такой хороший и внимательный мужчина впринципе существует 😂

Да и в мои планы в ближайший год не входили отношения ,не говоря уже о замужестве 🙈💍

Мне нужен ваш совет 🙏

А может рискнуть ,ведь кто не рискует ,тот не пьёт шампанского?

По вашему опыту или опыту ваших друзей ,получаются ли браки успешными ,если они заключаются на таких ранних стадиях знакомства ?

И правдива ли фраза ,главное чтобы тебя любили а ты влюбишься в отношение к себе?