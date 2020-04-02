Правительство Москвы заключило соглашение с частной лабораторией «Гемотест», которая будет выполнять исследования на коронавирус для медицинских организаций города. Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Лаборатория будет выполнять анализ в течение суток. Такое ускорение поможет разгрузить городские лаборатории и позволит качественнее выявлять заболевание среди москвичей.

Совместными усилиями проводится более 10 тыс. исследований в сутки, рассказала Ракова.

Прорабатываются варианты сотрудничества с другими частными лабораториями.

Ранее в четверг стало известно, что в России за сутки зафиксирован 771 новый случай заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 3548 человек. Скончались 30 человек.

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