Россияне в 2019 году стали активнее интересоваться удаленной работой, пришел к выводу аналитический центр «Авито Работа». Результаты исследования оказались в распоряжении «Известий».

По сравнению с 2018 годом количество поисковых запросов, связанных с удаленной работой, в 2019 году выросло на 57%. Объявления с возможностью удаленной работы стали популярнее за год не только у соискателей (+21,7% резюме), но и среди работодателей (+9,3% вакансий).

В январе аналитики центра «Авито Работа» подсчитали, что средняя зарплата в России в 2019 году составила почти 37,9 тыс. рублей и выросла на 6% по сравнению с 2018-м.