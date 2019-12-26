Россияне регистрируются в качестве самозанятых из-за стремления к финансовой независимости и самореализации в любимом деле, а также из-за нежелания иметь проблемы с законом и боязни последствий неуплаты налогов. К такому выводу пришли сотрудники Аналитического центра НАФИ в ходе совместного исследования с «Яндекс.Такси». «Известия» ознакомились с его результатами.

Веским доводом в пользу самозанятости оказалась возможность самостоятельно планировать нагрузку и оставлять большее количество свободного времени на семью и хобби. Также выбор такого формата работы нередко оказывался ситуативным, говорится в исследовании. Например, причиной становилась потеря постоянной работы.

Среди недостатков такого формата участники исследования называли нестабильность и сезонность работы, небольшой заработок и недостаточное количество заказов.

Большинство самозанятых участников исследования работают в сфере услуг. Производством, например, мебели и предметов быта, занимаются реже.

Среди жителей пилотных регионов (Москва, Московская и Калужская область, а также Республика Татарстан), где введен экспериментальный режим налогооблажения, осведомленность о реализации закона о самозанятых оказалась достаточно высокой, выяснили аналитики НАФИ. Однако лишь официально зарегистрированные самозанятые хорошо знают детали порядка регистрации и налогообложения.

«Таксисты зачастую не обладают всей полнотой информации о новом статусе. Так, многие по-прежнему не знают, что ИП можно не закрывать, а просто перевести на новый налоговый режим. Для отрасли такси этот момент принципиален, так как в данный момент разрешение на деятельность такси водитель может получить именно как юрлицо — ИП, а не как физическое лицо», — сообщили «Известиям» в пресс-службе «Яндекс.Такси».

Новый режим налогооблажения позволил зарегистрироваться в качестве самозанятых онлайн — через приложение «Мой налог». Участники исследования отметили, что удовлетворены процессом регистрации через приложение. Тем не менее, в январе эксперты Общероссийского народного фронта сообщали о сбоях в работе приложения, пишет «РИА Новости».

В ходе исследования НАФИ были опрошены 60 жителей Москвы, Московской и Калужской области, а также республики Татарстан, которые потенциально могут стать самозанятыми, или уже официально оформлены самозанятыми.

До 31 декабря 2028 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также Республике Татарстан проводится эксперимент по применению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». С 2020 года список регионов расширится, их станет 23. Граждане, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых, будут платить налог по сниженной ставке – 4% для физических лиц, 6% для ИП и юридических лиц.

По данным ФНС России, за 10 месяцев 2019 года в России в качестве самозанятых зарегистрировались 284 тыс. человек. Статус самозанятого с самого начала эксперимента оказался востребован среди таксистов. Как минимум, пятая часть зарегистрированных самозанятых оказались водителями такси, отмечали в ФНС в мае 2019 года.

27 ноября сообщалось, что большинство (72%) экономически активных россиян старше 18 лет, рассматривают переход на «работу на себя».