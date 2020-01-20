Большинству россиян (82%) комфортно работать со своими руководителями. Это показал проведенный в декабре 2019 года опрос Аналитического центра НАФИ (имеется в распоряжении «Известий»).

Портрет босса

Работающие россияне хорошо относятся к своему руководству. Опрошенные называют начальников компетентными (77%), справедливыми (73%), успешными (71%) и развивающимися (69%).

Своих шефов расценили отзывчивыми и активными по 68% респондентов, 65% участников опроса уверены, что их начальники честные и решительные, а 57% назвали руководителей искренними.

В то же время результаты исследования показали, что положительное отношение к руководству не означает наличия приятельских отношений или дружбы с начальством. Лишь у каждого третьего подчиненного (34%) оказались приятельские отношения с руководством.

Стиль управления

Работающие разделились в оценке стиля руководства своих начальников. Более половины (58%) считают, что их руководителя отличает «демократический», «коллегиальный» стиль управления.

Такой шеф распределяет полномочия и ответственность между собой, заместителями и подчиненными, старается выяснить мнение коллектива по важным производственным вопросам, принимает решения вместе с коллегами, отстаивает интересы подчиненных.

Каждый пятый работающий (22%) заявил об «авторитарном» стиле управления своего руководителя. Его преобладающими методами управления являются приказы, наказания, замечания, выговоры, руководитель принимает решения единолично.

«Либеральный» стиль управления своего руководителя отметили 15% работающих. Такой руководитель мало вмешивается в дела подчиненных и не проявляет активности, выступает в основном в роли посредника во взаимоотношениях с другими подразделениями. Его подчиненные имеют свободу принимать собственные решения, определять собственные цели и контролировать свою работу.

«У каждого из стилей руководства есть свои плюсы и минусы, и верным решением является комбинация разных стилей в зависимости от текущих обстоятельств, типа личности самого руководителя и сотрудников», — рассказала руководитель направления исследований в сфере HR Аналитического центра НАФИ Людмила Спиридонова.

НАФИ провел опрос в декабре 2019 года среди 1600 человек из 150 населенных пунктов в 52 регионах России.

В декабре 2019 года также стало известно, что четверть россиян (26%) опасаются увольнения. Это показали результаты исследования сервиса HeadHunter.