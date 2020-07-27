Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на международное сообщение подняли спрос на второе гражданство и вид на жительство за рубежом среди россиян. Эти документы стали альтернативой выездным визам, сообщает Forbes.

«Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей», — рассказала директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.

Спрос на подобные программы весной вырос на 20%, отмечают в компании. Аналогичное увеличение числа обращений фиксируют и в UFG WM.

Наиболее востребованным направлением для получения вида на жительства стал Евросоюз, в особенности Португалия. На втором месте оказались островные государства Карибского бассейна, а замыкают тройку Кипр и Мальта, рассказали в Knight Frank.

Высокий спрос на кипрскую программу получения ВНЖ Шалаева объяснила большими скидками на недвижимость на острове.

Мальта стала популярна из-за скорого закрытия действующей программы вот тут чего-то не хватает. Как пояснили в Henley & Partners, документы можно подать до 31 июля. Там отметили также рост интереса к Черногории, где для получения гражданства достаточно инвестиций в четверть миллиона долларов.

Представитель Henley & Partners Полина Кулешова рассказала о смягчении условий для получения «золотых паспортов» в странах Карибского бассейна. Так, Сент-Китс и Невис снизили порог инвестиций со 190 тысяч долларов до 150 тысяч, другие страны опустили этот показатель до ста тысяч, а государство Доминика — до 50 тысяч долларов, смягчив при этом требования к иждивенцам.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, всего насчитывается более 16 миллионов инфицированных, 646 тысяч из которых умерли.