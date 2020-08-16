Дефолт по госдолгу РФ, аналогичный 1998 году, сейчас нереален, поскольку финансовый рынок России достойно прошел трудный путь превращения в современную торговую площадку, готовую к кризисным встряскам, считают опрошенные агентство «Прайм» эксперты.

При этом состояние и структура долгового сектора и плавающий курс рубля делают финансовый сектор устойчивым к потокам средств спекулятивно настроенных инвесторов, считают эксперты.

Семнадцатого августа 1998 года правительство России объявило о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг (ГКО — государственным краткосрочным облигациям), пообещав реструктурировать в более длинные выпуски эту задолженность.

По сути, ГКО обладали многими признаками взрывной финансовой пирамиды: лишь часть заимствованных средств направлялась на бюджетные нужды, а в большей степени они покрывали погашение ранее размещённых выпусков, рассуждает ведущий аналитик компании «Открытие брокер» Андрей Кочетков.

Ситуация 1998 года была уникальным стечением множества негативных обстоятельств, вспоминает аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. «Толчком для дефолта в 1998 году стал азиатский кризис 1997 года, приведший к оттоку средств со всех периферийных рынков. Россия на тот момент так сильно зависела от иностранного капитала, что за несколько недель доходность по госбумагам выросла в разы и составила десятки процентов годовых, с такими ставками госдолг становится неуправляемым. Поэтому дефолт и девальвация рубля были вопросом времени», — отметил он.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ЗА 22 ГОДА

С тех пор Россия прошла длинный путь по формированию внутреннего рынка, а главное — методологии, экспертизы, инструментария и специалистов, которые определяют внутреннюю финансовую политику, рассуждает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий. «Кризисы 1998, 2001, 2004, 2008, 2014 года — были серьёзной «школой», и нынешний «вирусный» кризис показал, что финансовые власти ее прекрасно прошли», — добавил он.

С 1998 года РФ стала довольно консервативной страной, у которой в большинстве периодов отмечается тройной профицит (федерального бюджета, торгового баланса и текущего счета), отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

«То есть, денежные и финансовые власти стали проводить более пруденциальную политику, формируя запасы на период кризисных явлений. Минфин, в силу западных санкций, сейчас довольно активный заемщик, преимущественно на внутреннем долговом рынке. Около 70% держателей ОФЗ — внутренние инвесторы — банки, управляющие компании, пенсионные фонды. И с этим связана более высокая стабильность. Центробанк активно повышает устойчивость финансового сектора, довольно успешно управляет условиями денежно-кредитного рынка», — перечисляет эксперт достижения финансовых властей РФ.

ФАКТОРЫ АНТИДЕФОЛТА

Состояние государственных финансов сейчас на порядок лучше и сама схема заимствований для покрытия бюджетных потребностей существенно отличается, считает Кочетков из компании «Открытие брокер».

«Современный бюджет РФ основывает свои заимствования на более длинных долговых инструментах. Львиная доля государственных расходов формируется за счёт налогооблагаемой базы. У правительства есть резервные фонды, включая ФНБ. В целом долг правительства РФ многократно ниже ВВП. Ситуация с внешними долгами страны также отличается в лучшую сторону. Международные резервы покрывают на 125% внешние обязательства. Соответственно, условий для формирования ситуации дефолта по государственным обязательствам просто нет», — считает он.

Сегодня нерезиденты занимают порядка 20-25% рынка гособлигаций, даже если они все одномоментно уйдут, ставки по бумагам РФ вряд ли уйдут сильно выше 10% годовых, рассуждает Емельянов из компании «Фридом финанс».

«Российский рынок облигаций за последние 20 лет из местечкового и спекулятивного превратился в одну из крупнейших региональных площадок. Это первый и самый важный фактор того, что дефолта в обозримой перспективе не будет», — добавил он.

При этом инвесторы, в том числе иностранные, сейчас полностью берут все риски по госдолгу на себя: если возникает ситуация глубокого дефицита бюджета, то рубль автоматически девальвируется сам, не дожидаясь решений сверху, заключил Емельянов.

Плавающий курс рубля, который был достигнут благодаря действиям ЦБ РФ, становится автоматическим стабилизатором — балансировщиком экономики, считает Русецкий из компании БКС. «Изменились принципы функционирования российской финансовой системы. В настоящий момент у правительства РФ имеется чистый долг в размере 1,5 триллиона рублей, что составляет всего 1,5% ВВП — это очень небольшой уровень задолженности», — считает он.

Весь долг федерального бюджета, государственных корпораций и даже частных в сумме не дотягивает до 500 миллиардов долларов, что меньше, чем резервы ЦБ (недавно перевалили за отметку 600 миллиардов), отмечает Емельянов из компании «Фридом финанс».

«Если в 1998 году валютных запасов хватало менее чем на полгода, то сегодня их достаточно, чтобы обслуживать долги на десять и более лет вперед», — считает он.

Впрочем, сценарий дефолта возможен из-за прилета «черных лебедей» — в результате реализации мощных непредвиденных негативных событий, например, общемирового характера, либо внутриполитического, считает Евстифеев.