Гособлигации США (трежерис), в которые на протяжении десятков лет банки и правительства по всему миру размещают валютные запасы, перестали быть безрисковым активом N1, считают аналитики рейтингового агентства "Эксперт РА".

Госдолг США уже очень велик и постоянно растет, ФРС все больше финансирует дефицит бюджета напрямую, просто печатая деньги, несмотря на то, что опыт многих стран показал — необдуманная эмиссия приводит к росту инфляции и девальвации валюты. Один из главных актуальных рисков инвестиций в трежерис — возможность дефолта в среднесрочной перспективе или возврат долга сильно обесцененными деньгами, отмечается в докладе агентства. Сегодня покупка долгосрочных гособлигаций США обернется убытками. Американский госдолг имеет отрицательную реальную доходность (при номинальной доходности наиболее длинных бумаг в 1,5% инфляция составляет 2%) и ожидаемо упадет в цене: гособлигации США дешевеют на фоне избыточного предложения и недостаточного спроса со стороны нерезидентов. Наконец, говорится в докладе, санкционная политика Вашингтона делает реальным риском для российских инвесторов вероятность ареста актива или же адресного отказа от обслуживания долга, как поступила в 2015 году Украина.

Россия из-за санкционных рисков снизила объем вложений в государственные ценные бумаги США. По последним данным американского Минфина, в апреле он составил 6,85 млрд долларов.

Национальные и банковские резервы могут храниться только в твердых валютах и ликвидных активах. В этом вся суть резервирования денежной массы: страна переводит ее в такую форму, из которой в любой момент (за считанные дни или даже часы) можно конвертировать обратно и использовать по назначению (например, для интервенций). И речь идет о суммах на десятки и сотни миллиардов долларов, то есть это должны быть рынки с максимальным в мире торговым оборотом, говорит председатель правления Банка «Фридом Финанс» Геннадий Салыч. Под описанные критерии лучше всего подходят долговые бумаги США. Это объясняет, почему центральные и коммерческие банки в эпоху кризиса продолжают скупать трежерис даже в условиях отрицательных реальных ставок: лучших условий для сбережения резервов просто нигде нет.

В качестве альтернативы мог бы выступать портфель из облигаций стран с классическими резервными валютами (Германия, Британия, Швейцария, Япония) и государств второго-третьего эшелона, скажем, Турции, Бразилии, ЮАР, считает Геннадий Салыч. "Единственная причина, почему так никто не делает: технически очень сложно управлять такой махиной из активов, разбросанных по всему свету", — говорит он.

Вполне реально, что уже лет через десять доллар потеряет свой уникальный статус главного хранилища резервов.