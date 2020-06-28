Если медики говорят о возможном пришествии второй волне коронавируса уклончиво, то эксперты рынка жилья не сомневаются: она будет. И строят прогнозы, исходя из этого условия. Аналитики дали прогнозы, как изменятся цены на квартиры и дома в ближайшие два года и когда начнутся массовые неплатежи по льготной ипотеке под 6,5%.

Пережившие самоизоляцию россияне все как один мечтают о расширении жилплощади и «домике в деревне». При этом большая часть граждан воплотить желания в реальность не может — в силу отсутствия материальных возможностей. Однако и они пытаются приобщаться к красивой жизни — а вдруг получится?

— В конце марта — апреле то ли по причине недоверия банкам, то ли, исходя из бытовых опасений, очень много людей забрали деньги со счетов. Как следствие — с учетом прогнозируемой инфляции, с учетом доходности по депозитам инвестиции в недвижимость снова становятся актуальными. Причем на консультации приходят люди, у которых нет денег даже на первый взнос, с условной зарплатой 40 тысяч рублей, но они хотят взять ипотеку под низкую ставку. В лучшем случае у них есть квартирка в пределах АД. Таких людей много. И это реалии сегодняшнего дня — раньше такого не было, — рассказывает управляющий партнер консалтинговой группы «Ирвикон» Ирина Вишневская.

Банки, впрочем, не готовы выдавать льготную ипотеку всем подряд. Кризис занятости, рост безработицы, снижение доходов населения, банкротства работодателей — все это будет усугубляться к концу года. Ужесточение требований к заемщикам уже произошло. Сейчас банки анализируют поведение заемщиков во время самоизоляции и готовят новые меры. «Идет активный пересмотр прайсинга (ценообразования). Сильно изменится дифференциация между клиентами с полным комплектом документов и высоким первоначальным взносом и клиентами с низким взносом и отсутствием части документов», —говорит руководитель департамента развития ипотечного кредитования банка Артем Иванов. «Можно ожидать уже пройденный многими банками сценарий: ипотечное кредитование рано или поздно, обычно через 2-2,5 года, приводит к неплатежам и объему проблемных активов, — добавляет Ирина Вишневская. — Поскольку мы уже не первый раз проходим этот цикл, есть смысл уже сейчас искать разумный баланс».

Если же говорить о людях с достаточным для улучшения жилья количеством денег, то многие отправленные на удаленку сотрудники осознали необходимость кабинета, детской и родительской зон. При этом они стараются выбирать уже технологичные жилые комплексы, с огороженной территорией, с возможностью прогулок, занятий спортом. И рассматривают квартиры площадью не менее 70 квадратных метров. Интерес к покупке просторного жилья в пределах столичного Третьего транспортного кольца в мае — начале июня подскочил на 50%. Просматривают люди и предложения по загородной недвижимости (до 150 квадратных метров) и дачам. Самый высокий спрос, очевидно, распространяется на жилье стоимостью до 15 миллионов рублей. Недвижимость дороже 25 миллионов рублей пользуется низким спросом, не спасает и готовность продавцов к торгу (около 5%), что неудивительно.

Удивительно другое: пандемия серьезных корректив в строительный бюджет не внесла. «В апреле был заметен прирост цен на некоторые строительные материалы за счет перебоев в логистике. Подорожали металлоконструкции, оконные профили, лифты. Но критического подъема, который был в 2014 году, когда стоимость некоторых материалов взлетела на 20%, сейчас нет. Всё подорожало в пределах инфляции. Бетон и арматура, например, практически не выросли в цене», — говорит Ирина Вишневская.

О сроках ввода нового жилья специалисты рассуждают, скорее, оптимистично. Москва и область останавливали строительство примерно на полтора месяца. Примерно на такой же период, в пределах двух месяцев, будут откладываться сроки сдачи объектов. Главное, чтобы не подвела погода. В регионах, которые не останавливали строительство, — например, в Санкт-Петербурге — серьезных сдвигов по срокам вовсе не ожидается. А вот сроки сдачи жилья в эксплуатацию могут и затянуться — многое зависит от органов власти. Готовы ли они работать в жестком режиме, чтобы успеть вовремя принять проекты, сдача которых запланирована на осень, на конец года? Есть и еще один серьезный фактор, который может поломать уже сформированные планы. «Если будет вторая волна — точнее, когда будет вторая волна, — насколько она будет мощной с точки зрения ограничительных мер? Это станет серьезным тестом, — продолжает Ирина Вишневская. — Первая волна показала, какие серьезные технические проблемы возникли у Росреестра и неработающих многофункциональных центров (МФЦ), как стояли сделки. Поэтому если технические проблемы сейчас, в период, когда всё работает, будут решены, прогноз положительный. Если коронавирус будет мощнее по силе ограничительных мер, работа любого производителя стройматериалов, любой стройплощадки может быть приостановлена или ограничена».

Как бы ни было, пугающих ценовых прогнозов на ближайшие два года аналитики не дают — им просто неоткуда взяться. «С апреля мы видим яму: не было сделок, не было регистраций, не было продаж. До середины октября будет реализовываться отложенный спрос. Если в сентябре-октябре ожидается вторая волна эпидемии, то, я надеюсь, опыт первой волны будет принят к сведению. А дальше цены будут расти. И темпы их роста мы, как эксперты рынка, видим следующим образом: к концу 2021 года квартиры в новостройках Москвы подорожают на 10-15%, на вторичном рынке — на 15-20%, загородная недвижимость за два года «вырастет» на 15-20%. Не стоит забывать, что рост стоимости жилья сдерживается бременем налога на имущество от кадастровой стоимости», — подчеркивает аналитик.