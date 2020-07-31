Один из российских банков подготовил предложение о том, чтобы банкиры получили право списывать комиссии и платежи со счетов клиентов, которые не выходят на связь. Поскольку паспортные и иные идентификационные данные этих людей не удается обновить, сейчас кредитные организации лишены возможности получить деньги даже за обслуживание карты. Предложение собрались внесено в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ. Разумеется, ни о какой пользе для потребителей, точнее, отдельных неуловимых лиц, в данном случае речи нет.

Все дело в том, что согласно «антиотмывочному» закону (положение банка России № 499-П), отечественные кредитные организации обязаны обновлять сведения о владельцах счетов не реже раза в год. Сейчас, пока информация не актуализирована, они вправе только принимать и зачислять деньги на счет. Если человек не отвечает на звонки из банка, если о нем ничего не известно, любые другие операции де-юре невозможны, поскольку нет соответствующего согласия со стороны клиента. Приходится оформлять просрочку, что больно бьет по интересам обеих сторон: банк должен выделять на это некие резервы себе в убыток, а у «спящего» пользователя копится задолженность, на которую начисляются штрафные проценты.

Количество таких проблемных счетов растет из года в год. По сути, банки в рамках нынешних законодательных норм вынуждены отказываться от тех денег, которые им причитаются от клиентов. «Регуляторная гильотина» ЦБ направлена как раз на совершенствование и, во многом, упрощение нормативно-правовой базы финансового рынка. Разобраться во всех хитросплетениях и тонкостях этой сферы непросто даже специалистам.

Работа кредитных организаций должна соответствовать «антиотмывочному» закону. Если они не будут ежегодно обновлять данные о клиентах, последуют штрафные санкции от контролирующих органов, поясняет руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Вместе с тем, по его словам, право списывать комиссии и платежи со счетов несет в себе определенные риски для россиян, и ЦБ, прежде чем одобрить инициативу банков, наверняка примет их во внимание. Во-первых, нужен простой механизм возврата средств в случае технической ошибки (например, если были списаны средства за полного тезку). Во-вторых, требуются критерии, по которым регулятор отследит, действительно ли банк пытался связаться с клиентом. Наконец, нужна широкомасштабная просветительская работа с клиентами: не все знают, какие именно персональные сведения понадобятся банку, если претерпят какие-то изменения.

Банки действуют в русле собственной логики, и, в общем-то, действуют обоснованно, рассуждает старший аналитик «Финам» Сергей Дроздов. В условиях договора прописана комиссия за обслуживание счета, и здесь уже не важно, забыл клиент про свой счет, или с ним еще что-то случилось. Понятно, что кредитная организация обязана попытаться связаться с человеком, но, если тот не отвечает, какие могут быть к ней вопросы?

В прежние времена нередки были случаи, когда банки, введя дополнительные комиссии, без предупреждения списывали суммы со счетов клиентов. Конечно, это абсолютно неправильно, но сейчас уже почти не практикуется, и банки стараются напоминать о задаче обслуживания кредита как минимум СМС-уведомлениями.

По словам Дроздова, он бы ввел для заемщиков условный предупредительный срок в три месяца, по истечении которого можно будет списывать деньги без согласия. Человек может, например, находится в больнице в тяжелом состоянии, и этого времени теоретически должно хватить.

«Что касается такого аргумента как мошенничество, для меня он неубедителен, — говорит Дроздов. — Как правило, на «спящих счетах» значатся весьма небольшие суммы, едва ли кто-то «забыл» на них миллионы рублей. Впрочем, если это обладатель состояния, исчисляемого сотнями миллионов рублей, тогда другое дело. Но ведь таких немного».

По словам финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича, если у банка нет ни актуального телефонного номера клиента, ни обновленных паспортных данных, то этот человек давно не пользуется услугами кредитной организации. Сейчас по таким счетам начисляются штрафы и пени, но собрать их не так просто. Банки же хотят максимально упростить этот процесс для себя. А все разговоры, что мера пойдет людям на пользу — не более чем лукавство.