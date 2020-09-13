Аналитики обескуражили прогнозом курса рубля в случае введения жестких санкций против России. Доллар может подорожать на 10 или даже 15 рублей, поскольку отток капитала увеличится на 60–100 млрд долларов. Об этом сообщает «Эксперт».

Однако участники рынка считают введение жестких санкций маловероятным. По их мнению, госбанкам России не запретят расчеты в долларах и евро, запрет на покупку нового госдолга РФ введен не будет.

Чем грозит россиянам курс в 100 рублей

На уходящей неделе рублю удалось отыграть потери. Курс доллара завершил неделю на уровне 75,01, евро торговался по 88,81 руб.

«В середине недели доллар поднимался выше 76,5 рублей, но уже к концу недели снизился до прежнего уровня в 74 — 75 рубля за доллар. Немного поддержали рубль намерения Центробанка РФ с 1 октября продать около 185 миллиардов рублей… Прогнозируемый курс валют на следующую неделю: 74 — 75,5 рублей за доллар, 88 — 89,5 рублей за евро», — прогнозирует операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов.

Ранее «Рамблер» сообщал, что половина россиян выразила желание получать зарплату с привязкой к актуальному курсу валюты.