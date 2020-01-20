Личный долг среднестатистического россиянина банкам по итогам 2019 года вырос почти на 11% и составил 249 тыс. рублей. Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе бюро кредитных историй «Эквифакс», за последние три года задолженность возросла почти на 30%.

Аналитики отметили, что первоочередная причина такой динамики — активность банков по предложению своим клиентам предварительно одобренных кредитов. Наибольший долг в 2019 году наблюдался у заемщиков в возрасте 31–40 лет. Личная задолженность у данной группы составила 319 тыс. рублей на человека.

В то же время наиболее активно сумма личного долга растет у молодых заемщиков. Долг россиян в возрасте 22–25 лет за 2019 год вырос на 14% — до 134,7 тыс. рублей. Отдельно выделяют самых молодых клиентов — до 21 года, доля которых составила 2%. Еще несколько лет назад банки предпочитали не работать с данной категорией.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров ранее предложил выдавать кредиты россиянам младше 25 лет только на образование и покупку жилья.

1 августа сообщалось, что в России постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым вынуждены будут отказать даже микрофинансовые организации.