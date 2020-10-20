Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич прокомментировал ситуацию на валютном рынке.

«В случае с США давление на доллар — это позитив для мировых рынков и общего спроса на рисковые активы, что помогло российской валюте вернуться под отметку 78», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Эксперт также отметил, что перестало снижаться соотношение цены сырья к оценкам фондовых рынков.

Купцикевич не исключил, что для рубля месяцы волатильности позади, а впереди, вероятно, многолетний цикл укрепления.

Ранее инвестиционный менеджер компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.