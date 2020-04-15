Снижение цен на бензин в нескольких российских регионах связано с резким падением потребительского спроса. Об этом в среду, 15 апреля, заявила «Известиям» старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Автозаправочным станциям нужно продавать то, что они закупают у поставщиков, и хоть как-то зарабатывать, поэтому цены символически понижаются. С глобальными ценами на бензин это не связано никак, это не российская история», ― рассказала она.

Также Бодрова отметила, что, как только завершится режим самоизоляции, спрос на бензин восстановится и цены вернутся к повышению. Кроме того, аналитик спрогнозировала, что в 2020 году в среднем литр бензина Аи-95 может стоить 50 рублей.

Ранее в этот день Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса (входит в Минэнерго) опубликовало данные, согласно которым за прошедшую неделю в ряде российских регионов зафиксировано снижение розничных цен на бензин.

7 апреля СМИ сообщили о планах правительства временно запретить импорт нефтепродуктов из-за рубежа для предотвращения ввоза в страну дешевого бензина.

По словам экспертов, европейские НПЗ могут начать поставлять более дешевую продукцию в Россию, так как не в состоянии сбыть ее на рынке ЕС из-за резкого падения спроса на фоне коронавируса.

Налоговая система в России устроена таким образом, что цены на бензин и дизель на АЗС остаются стабильными даже в условиях очень низких или высоких цен на нефть. Достигается это за счет значительной доли налогов в стоимости каждого литра топлива, а также работой механизма по сдерживанию цен на нефтепродукты.