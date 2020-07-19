Евросоюз не хочет жертвовать российским проектом «Северный поток — 2», поскольку альтернатива в виде американского СПГ в конечном итоге сделает европейскую продукцию менее востребованной на мировом рынке, заявил RT старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, в этом вопросе наблюдается явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона. ЕС, считает аналитик, рассчитывает на диверсификацию импорта голубого топлива, а США , наоборот, хотят стать основным поставщиком энергоресурса для Европы .

«Российский газ по выгодной цене для европейцев — это и обеспечение конкурентоспособности своей продукции. Если стоимость голубого топлива вырастет, то поднимутся цены и на товары, которые экспортирует ЕС. И тогда американская продукция может оказаться дешевле, а значит, востребованнее европейской на мировом рынке. <…> Европейцы не согласятся жертвовать своим благосостоянием в интересах американского капитала«, — пояснил Оленченко.

Эксперт добавил, что ЕС может также ввести санкции в отношение США, чтобы сгладить негативный эффект от ограничительных мер со стороны Вашингтона против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока».

Госсекретарь Майк Помпео сообщил в среду, что Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции, включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами.