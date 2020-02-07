Неизвестные убили в лесу в Приморье краснокнижного амурского тигра. Об этом в пятницу, 7 февраля, сообщил гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По его словам, были обнаружены подозрительные следы и на место вызвали сотрудников охотнадзора, полиции и экспертов центра.«Было проведено обследование, факт подтвердился — к сожалению, одним тигром стало меньше», — цитирует Арамилева «РИА Новости».

Представитель охотнадзора Приморья рассказал, что собранные материалы направлены в полицию, сообщает телеканал «360». Идет расследование.

Амурский тигр является одним из самых редких хищников планеты. Животное занесено в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2019 года общая численность хищника в России составляла 580-600 особей, пишет «Газета.ру». Ожидается, что следующий учет тигров на Дальнем Востоке проведут зимой 2021–2022 годов.

29 января 2019 года сообщалось, что суд Бузулукского района Оренбургской области вынес решение по делу жителя Казахстана, пытавшегося похитить из передвижного зоопарка детеныша амурского тигра. Его отправили в колонию общего режима на 10 месяцев.