Амстердам расследует, почему Украина не закрыла небо над зоной крушения малайзийского Boeing, сообщили Mpravda.com в МИД Нидерландов.

Дело MH17

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 самолет разбился 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, но те отмечали, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В расследовании, проводившемся Совместной следственной группой под руководством голландской генпрокуратуры, Россия не участвовала. Президент Владимир Путин отмечал, что из-за этого Москва не может признать «выводы» следствия.

В ССГ считают, самолет якобы сбили из «Бука», принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. При этом в российском МИД подчеркивали, что следствие отметало все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием.