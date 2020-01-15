Жители американского Хьюстона подарили своей дочери куклу принцессы Эльзы из мультфильма «Холодное сердца» на Рождество 2013 года, с тех пор несколько раз пытались от нее избавиться, но кукла каждый раз возвращалась. Об этом сообщает Click2Houston.

Кукла может произносить некоторые фразы из мультфильма и петь песню «Отпусти и забудь». В течение двух лет Эльза общалась со своей маленькой хозяйкой на английском языке, а затем вдруг заговорила по-испански. При этом беседы кукла начинала по собственному желанию, даже когда была отключена.

В декабре 2019 года семья решила избавиться от Эльзы и выбросила ее в мусорный контейнер, но кукла не собиралась прощаться. Через несколько недель ее обнаружили сидящей в гостиной. Она напрочь забыла английский и говорила и пела только на испанском.

«Дети настаивали, что это не их рук дело, и я поверила им, потому что они не стали бы копаться в мусоре», — рассказала мать семейства.

Она завернула Эльзу в несколько слоев старой бумаги и снова выбросила, после чего семья отправилась на отдых. Вернувшись, они застали куклу сидящей в их саду.

Семья сделала последнюю попытку избавиться от старой игрушки, отправив ее по почте без обратного адреса другу из Миннесоты.

Как сообщал «Рамблер», ранее в ФБР рассказали, что злоумышленники могут следить за детьми с помощью «умных» игрушек, в которых установлены сенсоры, микрофоны, камеры и модули GPS, Wi-Fi или Bluetooth.

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