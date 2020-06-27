Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго забеспокоился из-за активности российских подводных лодок в Средиземном море. Его слова приводит издание Stars and Stripes.

Он отметил, что современные тихие дизельные субмарины России оснащены ударным ракетным комплексом «Калибр», который способен поразить «любую столицу Европы или Африки». Фогго пришел к выводу, что это повод для расширения американского присутствия в Европе.

«Это указывает на необходимость постоянного высокоэффективного морского присутствия в европейских водах», — уверен он.

Адмирал также заявил, что российские подлодки в Крыму и сирийском Тартусе значительно укрепляют позиции Москвы.

По его словам, США необходимо выработать новую стратегию, которая позволит Пентагону двигаться вперед в условиях «все более усложняющегося геостратегического ландшафта».

Американские военные ранее неоднократно жаловались на то, что российские субмарины лишили их флот «тихой гавани». Так, вице-адмирал ВМС США Эндрю Вуди Льюис заявлял, что Пентагон уже потерял неоспоримое господство в Атлантике. По его словам, Москва использует технику с «более смертоносными системами вооружения», из-за чего подготовка американского флота к различным операциям становится все сложнее. Льюис добавил, что за пределами главной военно-морской базы Атлантического флота ВМС США военные чувствуют себя «небезопасно».

При этом в Соединенных Штатах не раз указывали, что Военно-морские силы страны необходимо модернизировать. Как писал The National Interest, американский флот рискует потерять свою конкурентоспособность и потерпеть поражение в возможной войне с Россией или Китаем. Как считают эксперты журнала, авианосным группам Пентагона не хватает «радиуса действия, выносливости, жизнеспособности и специализации» для проведения операций на море.