США и Израиль готовятся к сценарию, при котором Россия может продать Ирану зенитные ракетные системы С-400 «Триумф», пишет Breaking Defense.

Издание отмечает, что покупка Тегераном российских комплексов возможна в случае снятия оружейного эмбарго.

Авторы статьи напоминают, что ранее американские и израильские военные провели совместные учения, направленные на отработку нейтрализации систем ПВО и авиации истребителями F-35. Отмечается, что подобная тактика может применяться и в случае противостояния комплексам С-400.

Breaking Defense подчеркивает, что Тегеран уже пытался вести с Москвой переговоры о покупке «Триумфов» в 2019 году, но тогда получил отказ. Однако, как считают аналитики, снятие эмбарго с Ирана видится все более возможным, а вместе с этим может усилиться сотрудничество двух стран в военной сфере.

В прошлом году иранские власти допускали приобретение С-400. При этом Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству отмечала, что Россия готова поставить эти комплексы, но от Тегерана пока таких заявок не поступало.