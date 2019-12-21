Американский диетолог Эми Горин рассказала, как не навредить себе во время праздничного вечера.

«Съешьте небольшой завтрак, обед и обязательно ешьте в течение дня, чтобы не оказаться очень голодным и потому не переесть за ужином», — сказала она «РИА Новости».

По ее словам, начать день стоит с богатых белками овсяных хлопьев, настоянных на ночь, или смузи из голубики, арахисового масла и йогурта.

Она подчеркнула, что такой завтрак содержит необходимые для поддержания чувства сытости протеины, жиры и клетчатку.

Ранее стало известно, что каждый пятый россиянин не любит новогодние праздники из-за трат на подарки, большого скопления людей в магазинах и больших объемов отчетности на работе.

При этом 15% респондентов указали на запуск петард и громких фейерверков, еще почти столько же опрошенных недовольны «вынужденным алкоголизмом», перееданием и пробками на дорогах.

Помимо этого, эксперты установили, что запах мандаринов создает новогоднее настроение сильнее, чем брызги шампанского, а бой курантов доставляет меньше радости, чем подготовка праздничного стола.