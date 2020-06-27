Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса PlaneRadar.

В 07:40 по московскому времени противолодочный самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 169328 поднялся с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия. Boeing пересек воздушное пространство Болгарии, а в 11:00 мск был замечен в акватории Черного моря, где начал разведывательную операцию у российских границ.

11:00 мск.

Приступил к разведывательному полёту вдоль Российского🇷🇺 побережья Чёрного моря. pic.twitter.com/dGV3i2Xiw5 — PlaneRadar (@ua4wiy_) June 27, 2020

P-8A Poseidon двигался со скоростью около 786 километров в час, высота полета составила более девяти километров.

Зарубежные летательные аппараты регулярно осуществляют разведывательные операции вблизи российских рубежей. Их замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и базами Минобороны в Сирии. Накануне американские самолеты над Черным морем перехватил российский истребитель Су-30.

Минобороны обращало внимание на активность американских разведчиков. Ведомство призывало Вашингтон отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.