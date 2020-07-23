Алексей Богдановский. Суд в США отказался публиковать записи американского переводчика на встрече Дональда Трампа и Владимира Путина.

Судья Тревор Макфадден постановил, что записи не имеют статуса федеральных документов, и потому истцы в лице двух неправительственных организаций не могут потребовать от госдепартамента опубликовать их.

Речь идет о встрече президентов на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Газета Washington Post утверждала, что Трамп лично отобрал конспект встречи у переводчика госдепа Юрия Шкейрова. Неправительственные организации потребовали обнародовать записи на фоне слухов о «российских связях» Трампа.

На встрече также присутствовали глава МИД Сергей Лавров, тогдашний госсекретарь США Рекс Тиллерсон и два переводчика.

«Заметки, а не федеральные документы»

Суд подробно рассмотрел определение закона, какие записи считаются федеральными документами. Госдеп заверил, что записи переводчиков не содержат уникальной информации или комментариев — это, скорее, «заметки, помогающие краткосрочному запоминанию».

Суд с этим согласился и добавил, что, даже если бы заметки переводчика содержали уникальную информацию, их не распространяют для служебного пользования, — а значит, они не подпадают под определение правительственных документов в федеральном законе.

Истцы заявляли, что на основании записей можно сделать выводы, которые госдеп по каким-то причинам может скрывать, но суд не счел эти доводы убедительными.

В своем решении судья цитировал Евангелие и популярный мюзикл «Гамильтон».

По его словам, о содержании встречи Путина и Трампа судить не легче, чем о знаменитых закрытых переговорах отцов-основателей США Александра Гамильтона, Томаса Джефферсона и Джеймса Мэдисона, на которых были приняты исторические решения, в том числе и о месте, где расположится будущая столица США. Федеральные документы США хранятся практически вечно, сказал судья, процитировав Евангелие от Матфея — «ни одна иота или черта от закона не прейдет», то есть не изменится, пока не изменятся «небо и земля».