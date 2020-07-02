Известный американский комментатор Джо Роган опубликовал в соцсетях архивную фотографию трехкратного олимпийского чемпиона по борьбе, а ныне депутата Госдумы РФ Александра Карелина.

На снимке Карелин запечатлен в момент выполнения своего фирменного броска — обратного пояса.

Брутальный атлет напряг все мышцы, включая лицевые, из-за чего приобрел еще более грозный вид.

«Время от времени мне нравится доставать эту фотографию великого русского борца Александра Карелина, просто чтобы напомнить себе о том, какая я размазня», — написал Роган под фото.

В комментариях эту фотографию также высоко оценили боец смешанного стиля Рафаэль Ловато, экстремальный спортсмен Аш Дайкс, рестлер Кайл Кратчмер и боец смешанных единоборств Чед Мендес.

По единодушному мнению пользователей, «с этим русским шутки плохи».

View this post on Instagram Every now and then I like to pull out this picture of the great Russian wrestler Aleksander Karelin, just to remind myself of what a tremendous pussy I am. A post shared by Joe Rogan (@joerogan) on Jul 1, 2020 at 9:24am PDT

52-летний Карелин — трехкратный победитель Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира, 12-кратный чемпион Европы по греко-римской борьбе.

За карьеру он выиграл 888 поединков и потерпел всего два поражения, попав в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмен, не проигравший ни одной схватки за 13 лет. Были случаи, когда соперники просто отказывались с ним бороться.