Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом в США Энтони Фаучи в интервью итальянской Corriere Della Sera заявил, что мир находится на начальном этапе пандемии COVID-19.

«Мы видим крупные вспышки в Бразилии, ЮАР и сейчас в Азии, поэтому мы пока в начале глобальной пандемии, которая, очень вероятно, усилится, прежде чем ослабеет», — заявил инфекционист.

Он отметил роль ВОЗ в борьбе с распространением вируса. По его словам, организация, несмотря на некоторые недостатки, нужна миру.

Помимо этого, Фаучи указал на необходимость скоординированных действий всех государств для борьбы с пандемией. Инфекционист признал неизбежность политизации темы коронавируса, но добавил, что это вредит ситуации.

В мир число подтвержденных случаев заражения коронавирусом стремится к 12 миллионам, зафиксировано более 544 тысяч летальных исходов.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.