Эсминец ВМС США вошел в Черное море, силы Южного военного округа (ЮВО) контролируют действия корабля, сообщил национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«Семнадцатого июня 2020 года в акваторию Черного моря вошел эсминец УРО «Портер» (типа «Орли Берк») ВМС США», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Южного военного округа выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями корабля.