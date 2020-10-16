Американский боец Брайан Ортега вынужден был распрощаться со своими длинными волосами, чтобы пройти процедуру взвешивания перед субботним поединком с «Корейским зомби» Чон Чхан Соном в Абсолютном бойцовском чемпионате в (UFC).

В пятницу на Бойцовском острове в Абу-Даби Ортега появился на взвешивании абсолютно лысым и уложился в требуемый лимит в полулегком весе (до 65,8 кг).

Поединок Ортеги и Чхан Сона станет главным событием шоу UFC Fight Island 6, которое намечено на вечер 17 октября.

The famous locks of Brian Ortega are gone! 💇‍♂️ pic.twitter.com/VrpkARNSyK — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 16, 2020

Брайан Ортега не дрался после поражения техническим нокаутом от Макса Холлоуэя в декабре 2018 года, которое ознаменовало неудачную попытку завоевать титул чемпиона UFC в полулегком весе. То поражение стало для него первым в смешанных единоборствах, напоминает bjpenn.com.

With a freshly shaved head, @BrianTcity hits the mark at 146 pounds 😯 #UFCFightIsland6 pic.twitter.com/FbBTYYNZ7I — ESPN MMA (@espnmma) October 16, 2020

Тем временем «Корейский зомби» последний раз входил в клетку в декабре 2019 года, нокаутировав в первом раунде Фрэнки Эдгара, который заменил травмированного Ортегу. До этого кореец одержал еще одну победу над Ренато Мойкано и побывал в глубоком нокауте в последнюю секунду боя с Яиром Родригесом.