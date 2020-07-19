Американские сенаторы-республиканцы Марко Рубио и Дэн Салливан почтили память умершего члена палаты представителей Джона Льюиса, опубликовав фото другого конгрессмена. Об этом сообщает The New York Times.

Джон Льюис умер в пятницу в возрасте 80 лет. Марко Рубио в твиттере выразил соболезнования в связи с кончиной политика, прикрепив к записи фото демократа Элайджи Каммингса, скончавшегося осенью прошлого года.

Позднее Рубио признал ошибку и извинился за нее. По словам его официального представителя Ника Иаковелла, причиной недоразумения стала неверная подпись под архивным снимком.

Другой республиканец, Дэн Салливан, посвятил Льюису пост в фейсбуке, также опубликовав неверную фотографию. Узнав об ошибке, он удалил снимок, оставив только текст сообщения.