Американские полицейские выразили поддержку российским коллегам, пострадавшим в Москве в ходе перестрелки на Ленинском проспекте в понедельник, сообщили в посольстве России в Вашингтоне.

«В посольство России в Вашингтоне поступило обращение американских полицейских с выражением поддержки и пожеланием выздоровления московским коллегам, пострадавшим в ходе перестрелки (15 июня на Ленинском проспекте)», — сообщает дипмиссия на своей странице в Facebook.

Посольство также приложило само обращение, в котором полицейские просят передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшему офицеру и выражают солидарность со своими «братьями».

«Мы молимся о его выздоровлении», — добавили они.

Перестрелка на Ленинском проспекте в Москве произошла 15 июня. Инспекторы ДПС Сергей Крылов и Алексей Поярков остановили такси за нарушение правил дорожного движения. Сотрудники находились в служебной машине, когда по ним начал стрелять прохожий. В ответ полицейские открыли огонь из табельного оружия. Они получили тяжелые ранения и сейчас находятся в реанимации. Злоумышленник, уроженец Назрани Ратмир Галаев, тоже был ранен, его задержали.