Палата представителей конгресса США в четверг вечером приняла законопроект о реформе полиции, подготовленный демократами.

По результатам голосования, документ под названием «Закон о справедливой полиции имени Джорджа Флойда» получил необходимую поддержку конгрессменов, большинство из которых представляют Демократическую партию. Спикер палаты Нэнси Пелоси под аплодисменты коллег объявила, что за закон проголосовали 236 конгрессменов, а против — 181. Документ получил поддержку нескольких членов Республиканской партии.

Теперь закон должен быть утвержден сенатом, где большинство у республиканцев, а в случае успеха — передан на подпись президенту.

Законопроект был внесен на волне массовых протестов против расизма и насилия со стороны полиции, которые начались по всей стране после гибели 25 мая в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. На распространенных видео было видно, как полицейский более восьми минут прижимал коленом шею Флойда, который уже был в наручниках и говорил, что задыхается. Мужчина позднее умер в больнице, не приходя в сознание.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что он затрагивает широкий круг вопросов полицейской практики и подотчетности правоохранительных органов. «Она включает меры по повышению ответственности за неправомерные действия (сотрудников) правоохранительных органов, повышению прозрачности и сбору данных, а также искоренению дискриминационной полицейской практики», — говорится в аннотации.

Законопроект устанавливает новые требования к сотрудникам правоохранительных органов и ведомств, в том числе требование сообщать данные об инцидентах с применением силы. Также устанавливаются меры для недопущения скрытой предвзятости на расовой почве среди сотрудников, вводится обязательство носить видеокамеры.

Законопроект, помимо этого, предусматривает создание национального реестра неправомерных действий полиции для сбора данных о жалобах и записях о таких действиях.

В среду предложенный республиканцами законопроект о реформе работы полиции не набрал нужное количество голосов сенаторов для того, чтобы его обсуждение было продолжено, свидетельствуют результаты голосования. Ожидалось, что инициатива станет основой для компромиссного закона, который должны одобрить обе палаты конгресса, однако демократам и республиканцам еще лишь предстоит выработать общий подход к реформе работы полиции.