Американская фирма Novavax сообщила во вторник о двух успешных исследованиях потенциальной вакцины от коронавируса, которую она производит.

В одном из исследований 56 волонтеров показали высокий уровень антител на вирус без опасных побочных эффектов. Во втором исследователи обнаружили, что вакцина защищает подопытных приматов от заражения коронавирусом.

Novavax, малоизвестная компания из штата Мэриленд, получила 1,6 миллиарда долларов от федерального правительства США на разработку вакцины. Американское правительство заключает сделки и с другими потенциальными производителями.

Точный срок начала производства вакцины Novavax в случае успеха ее испытаний пока не известен.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 18 миллионов случаев заражения, свыше 691 тысячи человек скончались.