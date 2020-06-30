Запасной вратарь американского футбольного клуба «Норт Каролина Каридж» Саманта Мерфи во время исполнения национального гимна перед матчем предсезонного турнира «Кубок вызова» против «Потрленд Торнс» отказалась преклонить колено в поддержку движения Black Lives Matter, охватившего западный мир после трагической гибели темнокожего американца Джорджа Флойда.

Она оказалась единственной из футболисток, кто осталась стоять на ногах, отмечает FoxNews.

К спортсменке никаких санкций не применялось, однако освещавшие встречу журналисты попытались максимально скрыть этот демарш. Он не попал ни в трансляцию, ни в обзор встречи, завершившейся победой «Каролины» со счетом 2:1.

Лишь позднее снимок разлетелся по социальным сетям, где вызвал в основном положительную реакцию. Пользователи оценили смелость спортсменки и проявление гражданской позиции, отличной от мнения большинства.

«Настоящие герои стоят на ногах, а не преклоняют колено», — заявил известный в США блогер Грэхем Ален.

View this post on Instagram Real heroes STAND they do not kneel🇺🇸 #america #life #love #stand #standup A post shared by Graham Allen (@grahamallen1) on Jun 28, 2020 at 2:19pm PDT

Добавим, что Саманта Мерфи, в девичестве Лешняк, после замужества взяла фамилию супруга, что для сборной США по футболу, где многие девушки открытые лесбиянки, уже немало.