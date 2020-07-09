33-летняя американская актриса и певица, широко известная по своей роли черлидерши Сантаны Лопез в телесериале «Хор» (другое название «Лузеры» — ред.) Ная Ривера, также дважды признававшаяся «самой сексуальной женщиной мира», трагически погибла на глазах малолетнего сына Джози.

По данным портала TMZ, актриса отправилась с ребенком покататься на лодке на озере Пиру в округе Вентура, штат Калифорния. Во время прогулки Ривера захотела искупаться и прыгнула из лодки в воду. Пока по неизвестной причине выплыть она не смогла и утонула. Мальчика одного спящего в лодке через несколько часов обнаружили спасатели. Ребенок сейчас находится под опекой родственников актрисы. Ее тело еще не найдено.

В лодке полиция обнаружила спасательный жилет Риверы, а на берегу ее автомобиль с нетронутыми вещами внутри.

Актриса также известна по сериалам в «C.S.I.: Майами», «Коварные горничные» и «Спасатели Малибу».